В сети без ума от гребней из кристаллов: фото

Западные блогеры давно полюбили кристаллы, поэтому неудивительно, что быстрое признание завоевали гребни из этого материала.

Наибольшей популярностью пользуются гребни из кварца, аметиста, галаксита и обсидиана. Эксперты даже советуют бьюти процедуру для расслабления: нанести несколько капель любимого эфирного масла на гребень и медленно проводить по волосам.

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Сейчас гребне-кристаллы доступны только в США или в онлайн-магазинах.

Допис, поширений 사라케이트 Sarah Kate Watson-Baik (@urbanwit) 17 Сер 2018 р. о 8:51 PDT

Допис, поширений CrownWorks (@crown_works) 27 Чер 2018 р. о 10:17 PDT