В сети без ума от гребней из кристаллов: фото
Западные блогеры давно полюбили кристаллы, поэтому неудивительно, что быстрое признание завоевали гребни из этого материала.
Наибольшей популярностью пользуются гребни из кварца, аметиста, галаксита и обсидиана. Эксперты даже советуют бьюти процедуру для расслабления: нанести несколько капель любимого эфирного масла на гребень и медленно проводить по волосам.
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Сейчас гребне-кристаллы доступны только в США или в онлайн-магазинах.
Источник: 24 Канал
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