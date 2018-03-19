В сети набирает популярность архивное фото Ким Кардашян

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян поздравила младшего брата Роба с днем рождения, выложив в Instagram архивное фото с именинником.

Также Кардашян написала трогательное поздравление.

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"С днем рождения тебя, мой брат Роб. Я так тебя люблю и желаю тебе всего счастья мира. Мне нравится, что мы воспитываем наших детей вместе, ты лучший папа и друг. Не могу дождаться празднования твоего дня рождения", – написала Ким.

Стоит заметить, что за сутки фото набрало почти три миллиона симпатий.

Напомним, недавно звезда показала сексуальную фигуру в съемке для издания Elle.