В сети набирает популярность архивное фото Ким Кардашян
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян поздравила младшего брата Роба с днем рождения, выложив в Instagram архивное фото с именинником.
Также Кардашян написала трогательное поздравление.
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"С днем рождения тебя, мой брат Роб. Я так тебя люблю и желаю тебе всего счастья мира. Мне нравится, что мы воспитываем наших детей вместе, ты лучший папа и друг. Не могу дождаться празднования твоего дня рождения", – написала Ким.
Стоит заметить, что за сутки фото набрало почти три миллиона симпатий.
Напомним, недавно звезда показала сексуальную фигуру в съемке для издания Elle.
Источник: 24 Канал
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