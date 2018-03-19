17:30
19 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-10°C
-5°C -13°C
  • вторник
    -5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    -2°C -8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вєсті Кремля
23:59, 17 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, 17 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

В сети набирает популярность архивное фото Ким Кардашян

202 Читати новину українською
В сети набирает популярность архивное фото Ким Кардашян
В сети набирает популярность архивное фото Ким Кардашян / StyleCaster

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян поздравила младшего брата Роба с днем рождения, выложив в Instagram архивное фото с именинником.

Также Кардашян написала трогательное поздравление.

Читайте также: Экс-секретарь Пискуна пригласила на вечеринку Ким Кардашян: фотофакт

"С днем рождения тебя, мой брат Роб. Я так тебя люблю и желаю тебе всего счастья мира. Мне нравится, что мы воспитываем наших детей вместе, ты лучший папа и друг. Не могу дождаться празднования твоего дня рождения", – написала Ким.

Стоит заметить, что за сутки фото набрало почти три миллиона симпатий.

Напомним, недавно звезда показала сексуальную фигуру в съемке для издания Elle.

Теги: LifeStyle Музыка Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Кремлю удалось задушить первый акт
сегодня, 17:02 Кремлю удалось задушить первый акт "Кубанской весны"
Андрій Воропаєв 1332
В новую Верховную Раду могут попасть 8 партий: данные опроса
сегодня, 15:36 В новую Верховную Раду могут попасть 8 партий: данные опроса
366
Не Вакарчук и не Порошенко: кто может стать президентом Украины
сегодня, 16:10 Не Вакарчук и не Порошенко: кто может стать президентом Украины
1446
Необычный желтый снег выпал на Донбассе: потрясающие фото и видео
сегодня, 16:46 Необычный желтый снег выпал на Донбассе: потрясающие фото и видео
497
Выборы в России: очень легко провести аналогии между Путиным и Гитлером
сегодня, 15:01 Выборы в России: очень легко провести аналогии между Путиным и Гитлером
Злой Одессит 1630
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук