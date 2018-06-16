В сети нашли двойника Пугачевой: фото

В России живет женщина, которая очень похожа на "примадонну" российской и советской эстрады Аллу Пугачеву, и любит она также комика. Говорится о жене юмориста Гарика Мартиросяна Жанне Левиной.

В частности, на то, что она очень напоминает Пугачеву, обратили внимание ее подписчики после того, как Левина опубликовала это фото.

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"Вчера 7 часов танцевала на 15-ти сантиметровых каблуках на очень веселом 45-м дне рождения красивой 18-летней подруги. С утра болит все, кроме головы. Ее и фотографирую", – подписала снимок женщина.

Но ее читатели сразу начали проводить параллели с Пугачевой.

"Прима! Донна!", "Алла Борисовна", "На Пугачеву похожа здесь", "Пугачева в молодости", – подчеркивали пользователи.

В итоге Жанна Левина решила сделать коллаж и рассказала, что с символом эстрады нашего восточного соседа ее связывает не только внешнее сходство.

Прошлое мое сообщение вызвало бурю комментариев о моей схожести на фотографии с Аллой Борисовной Пугачевой. И вы абсолютно правы! Я люблю юмориста, и Алла Борисовна любит юмориста. Правда, я люблю старого, а она – молодого. Я выгляжу на 40 лет и Алла Борисовна выглядит на 40. Правда, мне – 20, а Алле Борисовне – 69. Меня очень любит моя мама, и Аллу Борисовну любит моя мама. Я – "женщина, которая поет", Алла Борисовна – "женщина, которая поет". Правда, я пою в душе, а Алла Борисовна на сцене. Я видела вживую Филиппа Киркорова, Алла Борисовна видела. Правда, я видела на сцене, а Алла Борисовна – в душе,

– заметила Жанна Левина.

К слову, она является по образованию юристом, а с Гариком Мартиросяном познакомилась в Сочи на фестивале КВН в далеком 1997 году. Серьезные отношения между ними завязались уже через год – в 1998-м. В 2004 году у пары родилась дочь Жасмин, а через пять лет – сын Даниэль. Гарик неоднократно признавался, что он – домашний человек и почти все свободное время старается проводить с семьей. Женщина активно ведет страницу в Instagram, где сообщает фанатам последние новости.

К слову, недавно Алла Пугачева показала, кто может заменить ее на сцене.