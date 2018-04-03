В сети обнародовали изображения флагманского смартфона Xiaomi Mi 7

В интернете появилось фото будущего смартфона от Xiaomi – Mi 7. Как свидетельствуют фото, внешне новинка напоминает модель iPhone X.

Об этом пишет Xiaomitoday.

Как свидетельствует фото, на новом флагмане Xiaomi есть экранные клавиши, а сканер отпечатков пальцев размещен под дисплеем.

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Xiaomi Mi 7 будет доступен в четырех цветах: титановом, коричневом, синем и черном. Смартфон в черном цвете имеет металлическую крышку корпуса, а остальные 3 варианта – стеклянную.

Флагман имеет двойную тыльную камеру с вертикальным расположением объективов, но сам модуль выглядит компактнее и аккуратнее, чем у Xiaomi Redmi Note 5.

Также из источников стало известно, что одна из версий нового телефона получит топовый 8-ядерный чип Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 630, модем X20 LTE со скоростью до 1,2 Гбит/с, аккумуляторную батарею емкостью 4480 мач с поддержкой технологии беспроводной зарядки по стандарту Qi.

Интересно, что на экране Xiaomi Mi 7 можно заметить дату – 4 июня 2018 года. Поэтому есть вероятность, что именно в этот день состоится его презентация

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Новый флагман Xiaomi Mi 7