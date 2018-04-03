15:28
3 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
6°C
11°C 2°C
  • среда
    16°C 5°C
  • четверг
    13°C 7°C
  • пятница
    15°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Россия взялась за почтение религии. Первый дрон почты России – в хлам
Вєсті Кремля
22:32, 2 апреля
Вести.UA. Состояние Тимошенко с неба. Великий поэт Добкин
Вєсті.UA
21:43, 2 апреля
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В сети обнародовали изображения флагманского смартфона Xiaomi Mi 7

39 Читати новину українською
Смартфон Xiaomi Mi 7
Смартфон Xiaomi Mi 7 / xiaomitoday.com

В интернете появилось фото будущего смартфона от Xiaomi – Mi 7. Как свидетельствуют фото, внешне новинка напоминает модель iPhone X.

Об этом пишет Xiaomitoday.

Как свидетельствует фото, на новом флагмане Xiaomi есть экранные клавиши, а сканер отпечатков пальцев размещен под дисплеем.

Читайте также: В сети появились фото смартфонов новой линейки Meizu 15

Xiaomi Mi 7 будет доступен в четырех цветах: титановом, коричневом, синем и черном. Смартфон в черном цвете имеет металлическую крышку корпуса, а остальные 3 варианта – стеклянную.

Флагман имеет двойную тыльную камеру с вертикальным расположением объективов, но сам модуль выглядит компактнее и аккуратнее, чем у Xiaomi Redmi Note 5.

Также из источников стало известно, что одна из версий нового телефона получит топовый 8-ядерный чип Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 630, модем X20 LTE со скоростью до 1,2 Гбит/с, аккумуляторную батарею емкостью 4480 мач с поддержкой технологии беспроводной зарядки по стандарту Qi.

Интересно, что на экране Xiaomi Mi 7 можно заметить дату – 4 июня 2018 года. Поэтому есть вероятность, что именно в этот день состоится его презентация

.

Xiaomi Mi 7

Новый флагман Xiaomi Mi 7

Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Кібергігієна: чому треба мити руки після користування інтернетом
сегодня, 15:04 Кібергігієна: чому треба мити руки після користування інтернетом
Блог Медіа 297
Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
сегодня, 14:01 Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
Олена Булан 2923
17 самых интересных версий российской пропаганды по поводу отравления Скрипаля
сегодня, 12:04 17 самых интересных версий российской пропаганды по поводу отравления Скрипаля
Блог Медіа 981
Папа Римский закрыл ад
сегодня, 10:00 Папа Римский закрыл ад
Іван Яковина 578
Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
сегодня, 08:42 Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
Ольга Бродська 517
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук