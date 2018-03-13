В сети обсуждают пальцы Кейт Миддлтон: фото

Британская газета The Daily Mail опубликовала на первой странице снимок рук герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон крупным планом. Журналистам издания показалось, что пальцы Кейт выглядит странно – они одинаковой длины.

Снимок был сделан во время визита Миддлтон в начальную школу в Оксфорде. Герцогиня держала в руках маленький черный клатч. Журналисты The Daily Mail отметили, что ее пальцы выглядят необычно.

"На фотографии видно, что три ее пальца почти одинаковой длины. У большинства людей средний палец длиннее, чем указательный и безымянный, а у нее они практически одинаковы!" – говорится в статье газеты.

Вам тоже кажется, что у Кейт Миддлтон пальцы одинаковой длины?

После публикации в сети появилось много шуток, где люди задаются вопросом "Почему все пальцы Кейт Миддлтон одинаковой длины?"

"У меня идея, мы можем написать о том, что у Кейт пальцы одинакового размера".

"Но они не одинаковы".

"Докажи это".

"Если нарисовать вокруг них прямоугольник, они не будут касаться одной линии".

"Мы все равно это напечатаем".