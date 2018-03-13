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В сети обсуждают пальцы Кейт Миддлтон: фото

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Кейт Миддлтон поразила пальцами одинаковой длины
Кейт Миддлтон поразила пальцами одинаковой длины

Британская газета The Daily Mail опубликовала на первой странице снимок рук герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон крупным планом. Журналистам издания показалось, что пальцы Кейт выглядит странно – они одинаковой длины.

Снимок был сделан во время визита Миддлтон в начальную школу в Оксфорде. Герцогиня держала в руках маленький черный клатч. Журналисты The Daily Mail отметили, что ее пальцы выглядят необычно.

"На фотографии видно, что три ее пальца почти одинаковой длины. У большинства людей средний палец длиннее, чем указательный и безымянный, а у нее они практически одинаковы!" – говорится в статье газеты.

Вам тоже кажется, что у Кейт Миддлтон пальцы одинаковой длины?

После публикации в сети появилось много шуток, где люди задаются вопросом "Почему все пальцы Кейт Миддлтон одинаковой длины?"

"У меня идея, мы можем написать о том, что у Кейт пальцы одинакового размера".

"Но они не одинаковы".

"Докажи это".

"Если нарисовать вокруг них прямоугольник, они не будут касаться одной линии".

"Мы все равно это напечатаем".

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: 24 Канал
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