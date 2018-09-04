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В сети обсуждают возможный роман Ким Кардашян с рэпером Дрейком: детали

22 Читати новину українською
Ким Кардашян и Дрейк
Ким Кардашян и Дрейк / Metro

Популярной звезде реалити-шоу Ким Кардашян приписывают роман с рэпером Дрейком. На эту мысль пользователей сети натолкнули слова песен артиста.

Сеть взорвалась волной ожесточенных дискуссий: между Ким Кардашян и Дрейком есть романтические отношения. Как сообщает E Online, первым свое предположение опубликовал Тайлер Моррисон.

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Дрейк уже несколько месяцев рассказывает нам, что он имеет роман с Ким, а мы просто не слышали его,
– отметил Тайлер Моррисон.

Пользователь сети провел свое расследование и выявил факты, которые могут и действительно указывать на роман двух знаменитостей. Тайлер Моррисон отметил, что слова популярной песни "Kiki, do you love me?" – о звезде реалити-шоу "Семейство Кардашян". Оказалось, что Кики – это прозвище Ким, которое используют ее родственники. Кроме этого, так знаменитость назвала один из оттенков своей линии помад.

Также Тайлер Моррисон проанализировал, где живут знаменитости и обнаружил, что они – соседи. Более того, в песне "Sicko Mode" Дрейк поет, что "проехал вниз по кварталу". Как оказалось, именно такой путь нужно пройти, чтобы добраться от дома Дрейка к Ким.


Расстояние между домами Дрейка и Ким

В настоящее время ни Дрейк, ни Ким Кардашян не прокомментировали бурные предположение пользователя соцсетей. Однако в СМИ предполагают, что расследование Тайлера Моррисона может быть истинным.

Теги: Музыка LifeStyle Звездные романы Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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