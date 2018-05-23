В сети опубликовали фото мужчины, который на Львовщине жег государственные флаги

В сети опубликовали фото мужчины, который 22 мая в Городке на Львовщине сжег 2 государственных флага возле памятника жертвам репрессий. Кроме этого, стало известно, почему злоумышленник решил опорочить национальную символику.

О том, почему 31-летний задержанный решил надругаться над флагами, объяснил на своей странице в Facebook общественный активист Михаил Апостол.

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Это существо сейчас в отделении полиции и слова, которые он сказал, чтобы объяснить свой поступок: "Я не люблю Украину, хочу жить в России"... Вот такие люди есть среди нас. Будем же бдительны,

– написал активист.

Отметим, что злоумышленником оказался 31-летний мужчина, зарегистрированный в Сумской области.

Его фото на своей странице в Facebook опубликовал голова Городоцкого районного совета Олег Божик.



31-летний мужчина из Сумщины сжег национальные флаги в Городке на Львовщине

Напомним, во вторник вечером, 22 мая, в Городке на Львовщине неизвестный мужчина сжег 2 государственных флага Украины возле памятника жертвам репрессий.