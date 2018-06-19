В сети опубликовали фото, сделанные на Sony Xperia XZ2 Premium: качество поражает

В сети публиковали реальные фото, снятые на Sony Xperia XZ2 Premium – первый смартфон компании с двойной основной камерой. Главная особенность флагмана – возможность съемки в условиях чрезвычайно низкой освещенности.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Смартфон от Sony получил топовый 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти. XZ2 Premium оснащается 5,8-дюймовым экраном с разрешением 4K и соотношением сторон 16:9.

Важная особенность модели – новейшая камера Motion Eye Dual с цветным и монохромным сенсорами. Она может снимать видео с ISO 12800, а фотографировать с ISO 51 200. То есть, даже в темноте можно получить достаточно хорошие кадры.

Стоит отметить, что данные снимки сделаны на предсерийный образец устройства, так что некоторые нюансы могут отличаться от гаджетов, которые в итоге выйдут на рынок. Однако уже представлены фотографии отличаются высокой детализацией, хорошей цветопередачей и качественным изображением в темное время суток.

Размеры смартфона составляют 158х80х11,9 мм, а вес – впечатляющие 236 граммов. Он защищен от воды и пыли по стандарту IP65/68. Любители слушать музыку через внешний динамик устройства наверняка оценят стереодинамики S-Force Front Surround с функцией сопровождения вибрацией Dynamic Vibration System.

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Sony Xperia XZ2 Premium поступит в продажу летом этого года и будет доступен в двух цветах – черном и сером. Стоимость смартфона пока не объявлена.

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