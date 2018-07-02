В сети опубликовали фото трассы к курортному Очакову: людей шокировало состояние дороги

В сети опубликовали фото трассы Очаков – Николаев. На снимках видно ужасное состояние дороги. Пользователи соцсетей обеспокоены, что бездействие власти и коммунальщиков в вопросе ремонта может стоить человеческих жизней.

Об этом на своей странице в Facebook написал Сергей Звирык.

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И снова о наболевшем! Трасса Очаков – Николаев, выезд на Одесскую трассу. Одну яму, из-за которой произошла авария, "толстые дядьки" залатали. А вот – ямы, которые расположены недалеко от того места! Мне интересно, вы уже на вертолетах летаете из Очакова в Николаев? Не видите ситуацию?

– отметил мужчина.

Он добавил, что такие ямы на дороге, особенно в темное время суток, могут привести к летальному исходу.