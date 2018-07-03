В сети опубликовали характеристики еще не анонсированного процессора Qualcomm Snapdragon 855

Пользователь Reddit обнаружил на одном из японских технологических сайтов изображение с результатами тестирования в Geekbench неизвестного смартфона компании Sony. Находка примечательна тем, что основой устройства служит пока еще не представлена платформа SoC Snapdragon 855, которая до этого момента в бенчмарках замечена не была.

Об этом сообщает Gizmochina.

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В однопоточном режиме результат тестирования составил 3033 баллов, а в многопоточном устройство и вовсе набрало впечатляющие 10 992 баллов. То есть, производительность Snapdragon 855 в многопоточном тесте Geekbench даже выше, чем у SoC Apple A12, которая послужит основой последующих моделей смартфонов Apple iPhone. Последняя набирает 4673 и 10 912 баллов соответственно.

Результат Snapdragon 855 становится еще интереснее, если вспомнить, что нынешняя флагманская SoC Snapdragon 845 набирает примерно 2500 и 9000 баллов соответственно (показатели могут меняться в зависимости от смартфона), тогда как результат нынешнего лидера рейтинга iPhone 8 Plus составляет 4219 баллов в однопоточном тесте и 10 184 – в многопоточном тесте. То есть, Snapdragon 855, который станет первой 7-нанометровой SoC производителя (и к тому же получит 2-гигабитный модем Snapdragon X24 LTE), показывает более высокий прирост производительности, чем новая SoC Apple A12. По крайней мере, если судить из первых синтетических результатов. Как всегда, не стоит забывать, что речь о различных программных платформах.

Стоит отметить, что предварительные данные указывали на то, что первым смартфоном с SoC Snapdragon 855 станет Samsung Galaxy S10 или Galaxy X, если верить слухам о переименовании линейки.

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