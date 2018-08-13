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В сети опубликовали характеристики смартфона Huawei Mate 20 Lite

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В сети опубликовали характеристики смартфона Huawei Mate 20 Lite
В сети опубликовали характеристики смартфона Huawei Mate 20 Lite / Фото из открытых источников

Смартфон Huawei Mate 20 Lite появился в бенчмарке Geekbench через неделю после сертификации в TENAA. Стоит отметить, что новинка похожа на Mate 20 и Mate 20 Pro, но получит меньший дисплей, другую камеру и менее производительный процессор.

Об этом сообщает Mysmartprice.

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Из предыдущих утечек уже известно, что Mate 20 Lite получит металлический корпус, сканер отпечатков пальцев на задней панели и двойную основную камеру. Теперь благодаря скриншотам из Geekbench стали известны и другие характеристики аппарата.

Huawei Mate 20 Lite
Huawei Mate 20 Lite

Mate 20 Lite сделан на базе 8-ядерного Kirin 710 с 12-нанометровым техпроцессом. Чипсет в своем распоряжении имеет четыре производительных ядра Cortex-A73, четыре энергоэффективных Cortex-A53 и работает в паре с графическим ускорителем Mali-G51 MP4. Кроме этого, Kirin 710 имеет набор AI-функций, опцию разгона графического ускорителя и встроенный модем LTE Cat.

Версия Mate 20 Lite с Geekbench оборудована 4 ГБ оперативной памяти, но на рынок может выйти и более дорогая модель с 6 ГБ оперативки. Смартфон работает под управлением Android 8.1.0 Oreo.

Huawei Mate 20 Lite
Характеристики Huawei Mate 20 Lite

Кроме того, в сети уже засветились официальные пресс-рендеры новинки. По информации сетевых источников, основная камера Huawei Mate 20 Lite будет иметь разрешение 20 МП + 2 МП. Также смартфон получит двойную фронтальную камеру с 24-мегапиксельным основным и 2-мегапиксельным дополнительным модулями. Сообщается, что новинка получит 6,3-дюймовый дисплей с вырезом в верхней части.

Huawei Mate 20 Lite

Официальные фото Huawei Mate 20 Lite

Стоит отметить, что Mate 20 Lite могут представить уже 31 августа вместе с флагманским чипсетом Kirin 980, а оценивают новинку в 475 долларов (около 12 570 гривен).

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Теги: Техно Смартфоны Китай Huawei
Источник: 24 Канал
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