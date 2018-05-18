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В сети опубликовали концепт iPhone нового поколения: видео

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В сети опубликовали концепт iPhone нового поколения
В сети опубликовали концепт iPhone нового поколения / Фото из свободных источников

Дизайнер из DBS Designing представил концепт будущего iPhone. По последним слухам, новинка получит тройную камеру и еще некоторые интересные функции.

Об этом сообщает Cult Of Mac.

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Главное изменение, которое отразили в концепте – тройная камера. По слухам, в 2018 году основная камера iPhone получит дополнительный модуль. Он позволит добиться пятикратного оптического увеличения снимков. По мнению дизайнера, камера не должна выступать из корпуса.

Никуда не делся вырез для датчиков Face ID. Хотя некоторые инсайдеры заявляли, что в следующем поколении iPhone компания откажется от такого расположения датчиков и динамика. Они аргументировали это возможным снижением продаж, но как показал последний финансовый отчет Apple, iPhone X является самым продаваемым смартфоном в мире.

Дизайнер предусматривает, что в этом году Apple представит iPhone в пяти цветах корпуса: серебристом, сером, красном, золотом и черном. Стоит отметить, что iPhone X доступен только в черном и белом окрасе. Известно, что Apple готовила золотую версию, но не успела согласовать все изменения.

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В видео показан только преемник iPhone X. По слухам, Apple готовит еще большой смартфон с 6,5-дюймовым экраном и более дешевую модель, в которой, возможно, не будет 3D Touch.

Презентация концепта iPhone следующего поколения – смотрите видео

 

Теги: Техно Смартфоны Apple iPhone
Источник: 24 Канал
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