В сети опубликовали обновленные характеристики Sony Xperia XZ3

Недавно в сети опубликовали фотографии смартфона Sony Xperia XZ3 и его параметры. Однако недавно пользователи заметили новый виток, который нивелирует предварительную информацию о новинке.

Об этом сообщает NashvilleChatterClass.

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В базе данных GFXBench появился аппарат под названием Sony H8416, который, скорее всего, станет моделью Xperia XZ3. Однако данные опубликованные в базе данных, отличатся от тех, которые появлялись ранее.

В частности, программное обеспечение указывает, что у смартфона будет дисплей диагональю 5,9 дюйма и разрешением 2880 х 1440 пикселей, а не 2160 х 1080 пикселей, как сообщалось ранее. И если с определением диагонали ПО часто ошибается, то разрешение он зачастую определяет верно.



Характеристики Sony H8416

Также программное обеспечение указывает, что смартфон получит 8-ядерный процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти и камеры на 19 и 13 Мп. У тестового аппарата в качестве ОС выступала Android P. К слову, ПО называет ее Android 9.0.

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