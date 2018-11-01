В сети опубликовали первое фото со съемок заключительного сезона "Игры престолов"

"Игра престолов" за несколько лет стал одним из самых популярных сериалов. Поклонники со всего мира ждут заключительные серии фэнтезийной истории. Сейчас в сети появилось первое официальное фото со съемок 8 сезона.

Снимок опубликовали в журнале Entertainment Weekly. На фото изображены Дейенерис Таргариен и Джон Сноу, которые обнимают друг друга. Герои сериала, которых сыграли Эмилия Кларк и Кит Харингтон, позировали перед камерой в Северной Ирландии, где проходили съемки последнего 8 сезона.

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Для поклонников сериала такое фото стало самой большой интригой. Все потому, что, по сюжету, Дейенерис Таргариен и Джон Сноу влюбились друг в друга, не зная, что являются родственниками. Поэтому миллионы киноманов заподозрили, что так создатели сериала намекают на продолжение их истории любви.



"Игра престолов": официальное фото со съемок последнего 8 сезона

Голливудские актеры рассказали журналистам, как проходил процесс создания фэнтезийной саги. В частности, в течение 10 месяцев знаменитости работали над 6 последними эпизодами, поэтому съемки были довольно изнурительными.

Это было беспощадно. Сцены, которые 5 лет назад мы снимали всего за один день, теперь занимали 5 дней. Они (создатели "Игры престолов", – 24 канал) хотят, чтобы все было правильно,

– рассказал Кит Харингтон.

Слова коллеги подтвердила и Эмилия Кларк. "Мать драконов" добавила, что заключительный сезон по качеству съемок и костюмов будет значительно лучшим, чем все предыдущие.

"Проверка (камер, – 24 канал) занимает больше времени, костюмы значительно лучше, волосы и макияж немного точнее – каждый выбор, диалог, позиция, дает впечатление, что "это оно". Все ощущается более интенсивно", – призналась Эмилия Кларк.

Стоит отметить, что сюжет последнего 8 сезона "Игры престолов" остается одной из самых обсуждаемых тем среди киноманов. Поклонники смогут увидеть завершение саги летом 2019 года.

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.