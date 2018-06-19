10:25
19 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 17°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным
Вєсті Кремля
22:58, 18 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, 18 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

В сети опубликовали технические характеристики Xiaomi Mi A2

47 Читати новину українською
Прототип Xiaomi Mi A2
Прототип Xiaomi Mi A2 / gsmarena

Сразу за первыми упоминаниями Xiaomi Mi A2 на YouTube в сети опубликовать технические характеристики смартфона. Швейцарский интернет-магазин Digitec.ch открыл страницу для предварительных заказов новинки, указав также и дату начала продаж Mi A2.

Об этом сообщает DigitalTrends.

Читайте также: В сети появился обзор еще не анонсированного Xiaomi Mi A2

Хотя официально аппарат еще не представлен, опубликованная информация позволяет составить первое впечатление об устройстве.

Судя по размещенной на сайте онлайн-ритейлера информации, Xiaomi Mi A2 будет оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 660 с частотой 2,2 ГГц. Кроме версии с 4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенного хранилища, заявленная и более производительная конфигурация с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

Смартфон получит 5,99-дюймовый экран с разрешением 2160 x 1080 пикселей с соотношением сторон 18:9. На задней крышке устройства будет расположен датчик отпечатков пальцев и двойная основная камера с модулями на 12 и 20 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 20 Мп. Заявленная емкость аккумулятора – 3010 миллиампер часов.

Судя по имеющейся информации, продажи новинки в трех цветовых решениях (черный, голубой и золотой) должны стартовать уже 8 августа. Размеры устройства составят 157,7x75,4x7,3 миллиметра. На швейцарском рынке будет варьироваться от 290 до 370 долларов (от 7631 до 9736 гривен) в зависимости от модификации. Стоит отметить, что официальную презентацию модели Mi A2 компания Xiaomi еще не проводила.

Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Китай Техно Xiaomi Цены Смартфоны
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как вывести 16 видов пятен
18 июня, 10:00 Как вывести 16 видов пятен
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук