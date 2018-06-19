В сети опубликовали технические характеристики Xiaomi Mi A2

Сразу за первыми упоминаниями Xiaomi Mi A2 на YouTube в сети опубликовать технические характеристики смартфона. Швейцарский интернет-магазин Digitec.ch открыл страницу для предварительных заказов новинки, указав также и дату начала продаж Mi A2.

Об этом сообщает DigitalTrends.

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Хотя официально аппарат еще не представлен, опубликованная информация позволяет составить первое впечатление об устройстве.

Судя по размещенной на сайте онлайн-ритейлера информации, Xiaomi Mi A2 будет оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 660 с частотой 2,2 ГГц. Кроме версии с 4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенного хранилища, заявленная и более производительная конфигурация с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

Смартфон получит 5,99-дюймовый экран с разрешением 2160 x 1080 пикселей с соотношением сторон 18:9. На задней крышке устройства будет расположен датчик отпечатков пальцев и двойная основная камера с модулями на 12 и 20 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 20 Мп. Заявленная емкость аккумулятора – 3010 миллиампер часов.

Судя по имеющейся информации, продажи новинки в трех цветовых решениях (черный, голубой и золотой) должны стартовать уже 8 августа. Размеры устройства составят 157,7x75,4x7,3 миллиметра. На швейцарском рынке будет варьироваться от 290 до 370 долларов (от 7631 до 9736 гривен) в зависимости от модификации. Стоит отметить, что официальную презентацию модели Mi A2 компания Xiaomi еще не проводила.

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