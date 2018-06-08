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В сети опубликовали трейлер игры Hitman 2: дата выхода и спецификации

21 Читати новину українською
Hitman 2: дата выхода, трейлер и спецификации игры
Hitman 2: дата выхода, трейлер и спецификации игры / Фото из открытых источников

Студия IO Interactive совместно с WB Games опубликовала новый трейлер культовой игры Hitman 2. Стоит отметить, что ранее студия-разработчик уже показала трейлер снайперского режима игры.

Об этом сообщает The Verge.

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Игру Hitman 2 не стоит путать с Hitman 2: Silent Assassin, которая появилась еще в 2002 году для консолей PS2, Xbox и Gamecube. Новая игра продолжит серию о лысых убийцах-агентах 47, которую презентовали в 2016 году.

Hitman 2 получит кооперативный режим, а также новые возможности исследовать мир и планировать свои убийства с помощью обширного набора оружия и инструментов.А раньше IO Interactive уже показала трейлер снайперского режима игры.

Путешествуйте по миру и отслеживайте свои цели в экзотических местах. От залитых солнцем улиц до темных и опасных тропических лесов, нигде нельзя скрыться от Агента 47. Вам необходимо устранить неуловимого теневого клиента и раскрыть данные его группировки. Но когда 47 выяснил истинную личность своей цели и правду о своем прошлом, все изменилось,
– говорится в описании к игре.

Стоит отметить, что продолжение хита о серийном убийце выйдет 13 ноября на PS4, Xbox One и РС. Однако стоит отметить, что Hitman 2 уже доступна для предварительных заказов по 59,99 долларов (около) за стандартную версию игры.

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Трейлер игры Hitman 2 – смотрите видео

 

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Теги: Техно Интернет Игры
Источник: 24 Канал
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