В сети опубликовали видео момента, когда "Бук" въехал в торговый центр
В сети появилось видео, на котором зафиксировано, как после репетиции парада ко Дню Независимости зенитно-ракетный комплекс Бук протаранил здание бизнес-центра.
Ролик опубликовал Youtube-канал "Голос народа".
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По предварительным информации, механик-водитель не справился с управлением и въехал в центральный вход бизнес-центра. На стене здания остались серьезные повреждения от столкновения с военной техникой.
Зенитную установку отбуксировали с места аварии примерно в 22:40. Военные отказались комментировать событие и общаться с журналистами.
Видео момента столкновения:
Источник: 24 Канал
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