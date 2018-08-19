В сети опубликовали видео момента, когда "Бук" въехал в торговый центр

В сети появилось видео, на котором зафиксировано, как после репетиции парада ко Дню Независимости зенитно-ракетный комплекс Бук протаранил здание бизнес-центра.

Ролик опубликовал Youtube-канал "Голос народа".

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По предварительным информации, механик-водитель не справился с управлением и въехал в центральный вход бизнес-центра. На стене здания остались серьезные повреждения от столкновения с военной техникой.

Зенитную установку отбуксировали с места аварии примерно в 22:40. Военные отказались комментировать событие и общаться с журналистами.

Видео момента столкновения: