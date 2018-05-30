В сети остро раскритиковали королевский герб Меган Маркл: детали

19 мая принц Гарри и Меган Маркл официально узаконили свои отношения. Пара повенчалась в роскошной церкви королевской семьи в Виндзоре, После долгожданной свадьбы королева Елизавета II утвердила герб нового члена семьи – герцогини Сассекской Меган Маркл, который нещадно раскритиковали в сети.

Меган Маркл по праву может называться герцогиней, ведь 19 мая она с принцем Гарри приняли присягу в церкви Святого Георгия. За роскошной церемонией венчания следил весь мир. Не менее волнующим было присвоение Меган Маркл королевского титула и создание для нее особого фамильного герба, который имеют все члены королевской семьи.

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Уникальная эмблема вобрала символы, которые означали родную для актрисы Калифорнию. В частности, голубой фон герба символизирует Тихий океан, а два золотых луча – солнце в родном штате герцогини. На траве в нижней части герба — несколько калифорнийских маков и акокантер. Кроме этого, на эмблеме красуется лев и голубь, символизирующий принца Гарри и Меган Маркл.



Герб Меган Маркл

Особый подарок королевы Елизаветы II нещадно раскритиковали в сети. На эмблеме семьи Меган Маркл увидели много недостатков, которые сразу бросаются в глаза. Так, пользователи сети отметили, что картинка не отредактирована.

Неужели вы не могли сделать его хотя бы симметричным?

– удивленно написали пользователи сети.

Не меньше вопросов у людей вызвало изображение голубки, которая символизирует новспечену герцогиню Сассекскую. Птица имеет на шее корону, которая как будто передавливает ей горло. В то же время лев олицетворяет принца Гарри, по словам пользователей Twitter, выглядит крайне враждебно. В частности, людей удивили красные когти хищника, которые выглядят очень агрессивно.

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Однако эксперты уверяют, что в таких деталях содержится свой смысл. Так, корона на шее белого голубя нарисована символично, ведь этот королевский атрибут всегда есть на гербах тех, кто присоединился к семье монарха. На гербе жены принца Уильяма – Кейт Миддлтон – виднеется корона на шее единорога.



Фамильный герб Кейт Миддлтон