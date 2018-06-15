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В сети открыли сбор средств на последний фильм Леонида Кантера

27 Читати новину українською
Экспедиция продолжалась более года
Экспедиция продолжалась более года / Фото из соцсетей

В 2004-м году они преодолели 60 тысяч километров и отсняли 400 часов уникального видеоматериала...

Документально-приключенческий фильм "Человек с табуреткой" покажет путешествие к Тихому океану, игру и жизнь инициатора – режиссера, продюсера и путешественника Леонида Кантера, который 4 июня добровольно ушел из жизни.

"У Леонида появилась безумная идея, которая полностью изменила не только его жизнь, но и судьбы очень многих людей, которые подхватили эту смелую авантюру. Речь идет об игре "С табуретом к океану", суть которой – донести 4 табуретки из киевской кухни на берега 4 мировых океанов. Вместе со спектаклями, песнями, приключениями и открытиями путешественники несли глубокий смысл художественной инициативы – доказать себе и миру, что мечты сбываются, если их осуществлять", – говорится в сообществе.

Так, Кантер с командой единомышленников провел 4 масштабные экспедиции к Атлантическому, Индийскому, Ледовитому и Тихому океанам, снимая документальные фильмы.

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Эта поездка полностью изменила их жизнь

На берегах каждого из них установили памятники из обычных кухонных табуреток, которые возвышаются на скалах как символы того, что следует неутомимо двигаться вперед к своим мечтам, а не просиживать бесцельно свои жизни.

Эта Игра дает ощущение, будто берешь себя аккуратно двумя пальчиками, приподнимаешь над всем тем, что раньше было твоей обыденностью и стабильностью, и переносишь в удивительные "предлагаемые обстоятельства". А потом наблюдаешь, как поведешь себя в тех новых обстоятельствах. Так узнаешь, кто ты есть на самом деле,
– говорил Кантер об этом проекте.

"Табуретний путь" пролег до края земли, на Мыс Горн. Путешественники проехали автостопом через Канаду, Соединенные Штаты, Мексику, Панаму, Боливию, Колумбию, Эквадор, Бразилию, Аргентину, Чили...

Путешественники преодолели 60 тысяч километров

Они встречали людей на другой стороне планеты, которые ищут счастье – в церквях, медитациях, карнавалах, песнях, гадании, пьянстве и наркотиках.

Они голодали, тяжело работали, спали где придется, мылись в реках и водопадах – и все ради своей причудливой мечты – отнести табурет на край земли.

Леонид Кантер очень любил дорогу и жизнь

"А пока взрослые боролись за выживание в жестокой реальности, маленькая девочка путешествовала по миру сказок. Отважная Магдалена, находясь посреди этого странного карнавала, жила собственной жизнью, где нет суеты, забот и страстей. Она слушала сказки, которые ей рассказывали местные жители и познавала Вселенную. А на самом краю Огненной Земли у главных героев появился второй ребенок. Они не успели приехать в больницу и просто в такси родили девочку по имени Патагония. Началась новая жизнь", – говорится в описании.

Вместе с родителями путешествовала 2-летняя дочь Магдалена

В 2016-м издали книгу "С табуретом к Океану", которая стала литературным сценарием будущего фильма.

Леонид начинал работу над этим фильмом вместе с командой. Он мечтал реализовать это кино больше, чем любое другое,
– говорит продюсер Екатерина Мизина.

Смотрите видеопризыв режиссера поддержать фильм:

 

Поэтому множество его наработок и видений войдут в фильм. Завершать кино будут уже без него. Но Кантер оставил четкие и подробные указания по работе над фильмом и организации проката.

Над фильмом будет работать команда, которая создала документальные ленты "Добровольцы Божьей Четы" и "Миф", которые имели широкий прокат в Украине и показы в 25 странах мира.

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Режиссером фильма станет Ярослав Попов. Над анимацией будет работать украинская студия "Ridni animation". Звуковое сопровождение создаст лучшая команда "KWA sound production", которая делала звук для фильмов "Киборги", "Миф", "Живая Ватра", "ТойЩоПройшовКрізьВогонь" и Марко Галаневич – лидер групп "Даха Браха" и "OY sound system".

Ленту обещают презентовать в украинских кинотеатрах уже этой осенью. Благотворители получат возможность попасть на премьерные показы фильма в городах Украины и мира. Сейчас собрано 18 тысяч гривен из 400 тысяч необходимых. До конца сбора средств остается 65 дней.

Поддержать проект можно тут.

Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Новости культуры
Источник: 24 канал
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