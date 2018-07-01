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В сети подшучивают над Ким Чен Ыном, который едва не застрял в российском авто: фото

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Ким Чен Ын в российском авто ВАЗ LADA Priora
Ким Чен Ын в российском авто ВАЗ LADA Priora / фото из соцсетей

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время поездки в военную часть на острове в Желтом море почти застрял в автомобиле российского производства ВАЗ LADA Priora. Этот факт и его фотодоказательства вызвали в сети волну насмешек.

Об этом на своей странице в Twiter сообщил российский блогер Рустем Адагамов.

"Тут на днях уважаемый высший руководитель, товарищ Ким Чен Ын инспектировал военную часть 1524 КНА в отдаленном районе на островах в Желтом море и попал в соцсети благодаря фотографиям поездки на избитой жизнью вазовской "Приоре", – говорится в сообщении блоггера.

Читайте также: Суть встречи Трампа с Ким Чен Ыном показали в остроумных карикатурах

 

Теги: Новости политики Авто Транспорт Новости России Курьезные новости КНДР Ким Чен Ын
Источник: 24 канал
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