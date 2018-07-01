В сети подшучивают над Ким Чен Ыном, который едва не застрял в российском авто: фото

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время поездки в военную часть на острове в Желтом море почти застрял в автомобиле российского производства ВАЗ LADA Priora. Этот факт и его фотодоказательства вызвали в сети волну насмешек.

Об этом на своей странице в Twiter сообщил российский блогер Рустем Адагамов.

"Тут на днях уважаемый высший руководитель, товарищ Ким Чен Ын инспектировал военную часть 1524 КНА в отдаленном районе на островах в Желтом море и попал в соцсети благодаря фотографиям поездки на избитой жизнью вазовской "Приоре", – говорится в сообщении блоггера.

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Тут на днях уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын инспектировал войсковую часть 1524 КНА в отдаленном районе на островах в Желтом море и попал в соцсети, благодаря фотографиям поездки на побитой жизнью ВАЗовской «Приоре». :- ) pic.twitter.com/n0Rw1ZpvQ9 — Рустем Адагамов (@adagamov) 1 июля 2018 г.

Здесь еще фото из той поездки: https://t.co/DOuO7LVXsD — Рустем Адагамов (@adagamov) 1 июля 2018 г.

Вот мужик простой — Notarius (@NNotarius) 1 июля 2018 г.

Он её посаженную на Кавказе как будто купил — Абдул (@AbuKitun) 1 июля 2018 г.