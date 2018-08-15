В сети появилась цена бюджетного iPhone 9

Аналитики компании TrendForce назвали приблизительную цену бюджетного iPhone 9. По слухам инсайдеров, он получит 6,1-дюймовый жидкокристаллический дисплей.

Об этом сообщает macrumors.com.

Так, по прогнозам, iPhone 9 получит цену 699 долларов (18 800 гривен).

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Смартфон действительно будет стоить меньше, чем флагманы от Apple, однако, бюджетным его тоже назвать нельзя.

Другие эксперты предполагают, что бюджетный iPhone с 64 ГБ встроенной памяти будет стоить 749 долларов (20 200 гривен).

Если даже такая стоимость подтвердится, то в Украине он будет стоить еще дороже.

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