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      В сети появились фото дома, в котором умер рэпер Мак Миллер

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      Американский рэпер Мак Миллер умер еще в начале сентября, однако его имя до сих пор не исчезает из таблоидов. В сети появились фото имения музыканта, в котором нашли его тело.

      По информации TMZ, имение выставили на риэлторских сайтах для аренды. За месяц проживания в элитном доме родственники рэпера стремятся получить около 10 тысяч долларов.

      Читайте также: Ариана Гранде отреагировала на смерть экс-бойфренда Мак Миллера

      Известно, что дом расположен в элитном районе Лос-Анджелеса – долине Сан-Фернандо. Из имения открывается удивительный вид на город и каньоны. Мак Миллер предусмотрел зоны отдыха в небольшом дворе: там можно приготовить еду в барбекю и устроить пикник.


      Дом Мак Миллера / The Daily Mail

      В имении рэпера есть 3 спальни с ванными комнатами, просторная гостиная, комната с бильярдным столом и немаленькая кухня. Мак Миллер выбрал светлый интерьер помещения и стильную современную мебель.


      Элитное поместье Мак Миллера / The Daily Mail

      Напомним, что 7 сентября в Калифорнии умер рэпер Мак Миллер (настоящее имя Джеймс Малкольм Маккормик). Тело артиста нашли в его доме после нескольких часов со времени его смерти. Во время обыска квартиры правоохранители обнаружили рассыпанный белый порошок, поэтому в полиции подозревают, что причиной смерти артиста была передозировка наркотиками. Накануне смерти рэпер пригласил друзей в свой дом. Вероятно, именно во время вечеринки Мак Миллер и умер. Когда приехали правоохранители, в доме не было доказательств, которые указывали бы на громкие посиделки друзей.

      Кто такой Мак Миллер?
      Американский рэп-исполнитель, увлекавшийся хип-хопом с 15 лет. Настоящее имя артиста было Малкольм Джеймс Маккормик, однако из-за его неблагозвучности певец решил взять творческий псевдоним Мак Миллер. Первую песню рэпер записал в 2007 году, а в 2010 году вышел дебютный клип к треку "Knock Knock". Вместе с тем молодой композитор, который умел играть на барабанах, пианино и гитаре, участвовал в записях джазовых композиций. Такая практика сказалась на карьере Мак Миллера. Чуть не каждый год он выпускал новые альбомы и гастролировал по стране с новыми композициями.

      Большое внимание общественности привлекала и личная жизнь Мак Миллера. В сентябре 2016 года артист начал отношения с певицей Арианой Гранде. Пара устраивала совместные выступления и записала песню "The Way". Знаменитостям пророчили помолвку, но в мае певцы объявили о разрыве отношений. Сразу после этого Ариана Гранде обручилась с ведущим Питом Дэвидсоном.

      Теги: LifeStyle Музыка Фотоновости Потери
      Источник: 24 Канал
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