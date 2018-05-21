В сети появились фото еще не анонсированного Google Pixel 3

В конце прошлого года официально представили смартфон Pixel 2 XL, который получил полноразмерный экран, но он скорее напоминал бюджетник, чем флагман. Судя по всему, руководство "поискового гиганта" поняло свою ошибку, поэтому Google Pixel 3 получит абсолютно безрамочный экран, который занимает все пространство на лицевой части.

Об этом сообщает akket.com.

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В последней бета-версии операционной системы Android P был обнаружен раздел с описанием новых жестов. Там можно обнаружить неизвестный смартфон Google, который оснащен абсолютно безрамочным экраном, который занимает почти все пространство на лицевой части. Здесь нужно заметить, что в своих ОС американская корпорация всегда использует только изображения настоящих телефонов, причем зачастую тех, которые поступят в продажу лишь через несколько месяцев. Так было в прошлые годы.



В бета-версии Android P появились изображения нового Google Pixel 3

Наличие в новейшей прошивке изображений нового смартфона компании говорит о том, что Google Pixel 3, презентация которого состоится осенью нынешнего года, оснащен абсолютно безрамочным экраном насколько это вообще возможно. Выявить данные изображения очень просто. Для этого необходимо перейти в раздел настроек, в котором говорится о новых жестах для управления телефоном.



Google Pixel 3 получит абсолютно безрамочный экран

Со всех четырех сторон Google Pixel 3 находится рамка одинакового размера, но при этом никакого выреза в экране, как в iPhone X, нет. Куда делась фронтальная камера и другие датчики пока неизвестно, но без них телефон точно не может существовать. Скорее всего, в новинке они будут выдвигаться с верхнего торца корпуса, как это реализовано в телефоне Vivo Apex. Раньше, несколько лет назад, именно благодаря изображениям в прошивке Android удалось рассекретить достоверный внешний вид смартфона Google Pixel, хотя в такой дизайн никто не верил.

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Стоит отметить, что новые флагманы Google должны получить передовое техническое оснащение, которое включает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц и 6 ГБ оперативной памяти. Кроме того, им приписывают современные вытянутые в высоту экраны с соотношением сторон 18:9 или даже 19:9.

Ранее появилась информация, что Pixel 3 и Pixel 3 XL получат вырез в экране, аналогичный такому, как в iPhone X.