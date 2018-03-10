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В сети появились фото и видео столкновений с участием "свободовца" Левченко в Киеве

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Столкновения возникли из-за того, что титушки приехали защищать демонтаж гаражей на Татарке в Киеве
Столкновения возникли из-за того, что титушки приехали защищать демонтаж гаражей на Татарке в Киеве / Соцсети

Обнародованы фотографии и видео с места столкновения между активистами и титушками, участие котором принимали и "свободовцы – парламентарий Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице ресурса "Киев оперативный".

Читйте также: "Свобода" отреагировала на избиение своего представителя Левченко

Татарка, Киев, столкновения, титушки, гаражи, Левченко
Столкновения произошли на Татарке в Киеве

Отмечается, что столкновения произошли между жителями Татарки (историческая местность в Киеве – "24") и титушками, которые приехали защитить демонтаж гаражей.

Татарка, Киев, столкновения, титушки, гаражи, Левченко
По словам местных жителей, титушки приехали защищать демонтаж гаражей

"Утром 9 марта на улице Половецкой, 25/27 начались противостояния местных жителей и титушок. Последние приехали защищать людей, которые проводят демонтаж гаражей. Немного перестарались и сильно избили депутатов Юрия Левченко и Святослава Кутняка. Закончилось большой схваткой-побоищем и бегством титушок с места событий", – говорится в сообщении.

Татарка, Киев, столкновения, титушки, гаражи, Левченко
В результате местные жители массово кулаками прогнали титушок

Добавим, что также было опубликовано соответствующие фото и видео. В частности, на кадрах женщина говорит, что правоохранители никак не реагировали на действия со стороны титушок, поэтому местные жители сами решили их прогнать.

Татарка, Киев, столкновения, титушки, гаражи, Левченко
В итоге пострадали не только титушки, но и их автомобиль

Внимание! Видео содержит элементы жестокости (18+)

Столкновения между активистами и титушками на Татарке в Киеве: видео

Напомним, утром 9 марта депутат Киевсовета Святослав Кутняк сообщил, что неизвестные титушки чуть ли не до потери сознания избили представителя "Свободы" Юрия Левченко. Кроме того, по его словам, нардепу несколько раз брызнули в глаза из газового баллончика. Как утверждает политик, после таких действий Левченко отвезли в больницу.

Зато в полиции утверждают обратное. Правоохранители, в частности, отмечают, что к месту демонтажа гаражей, который проводили сотрудники благоустройства, прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, и пытались бросить бутылку с горючей смесью, в результате чего произошло столкновение.

Теги: Новости Украины Новости Киева столкновения Титушки Левченко Юрий Владимирович ВО "Свобода"
Источник: 24 Канал
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