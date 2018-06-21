В сети появились фото не анонсированного смартфона Xiaomi Redmi 6 Pro

Уже 25 июня состоится официальная презентация нового смартфона от Xiaomi – Redmi 6 Pro. В преддверии анонса в сети появились характеристики и официальные фото новинки.

Об этом пишет Gizmochina.

На фото можно увидеть, что смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro имеет вытянутый дисплей с вырезом наверху. Как ранее было известно, смартфон будет иметь 5,84-дюймовый дисплей с разрешением Full HD + 2280х1080 точек (соотношение сторон 19: 9).

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Фронтальная камера Xiaomi Redmi 6 Pro имеет 5 МП

Смартфон должен быть оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 625. Он работает под управлением операционной системы Android 8.1 и, вероятно, содержит последнюю версию прошивки MIUI 10. Доступны три модификации в таком соотношении внутренней и встроенной памяти: 2/16 ГБ, 3 / 32 ГБ и 4/64 ГБ. Встроенное хранилище можно расширить с помощью microSD.



Цена Xiaomi Redmi 6 Pro пока неизвестна

Redmi 6 Pro оснащен основной двойной камерой с сенсорами с разрешением 12 и 5 МП. Фронтальная камера имеет 5 МП.

Аккумулятор смартфона имеет емкость 4000 мач.

Он поступит в продажу в 5 цветовых вариантах: черном, красном, голубом и двух оттенках золотистого. Сколько будет стоить новинка – пока неизвестно.



Смартфон можно приобрести в 5 цветах

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