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В сети появились фото не анонсированного смартфона Xiaomi Redmi 6 Pro

27 Читати новину українською
Xiaomi Redmi 6 Pro: характеристики
Xiaomi Redmi 6 Pro: характеристики / gizmochina.com

Уже 25 июня состоится официальная презентация нового смартфона от Xiaomi – Redmi 6 Pro. В преддверии анонса в сети появились характеристики и официальные фото новинки.

Об этом пишет Gizmochina.

На фото можно увидеть, что смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro имеет вытянутый дисплей с вырезом наверху. Как ранее было известно, смартфон будет иметь 5,84-дюймовый дисплей с разрешением Full HD + 2280х1080 точек (соотношение сторон 19: 9).

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Xiaomi Redmi 6 Pro
Фронтальная камера Xiaomi Redmi 6 Pro имеет 5 МП

Смартфон должен быть оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 625. Он работает под управлением операционной системы Android 8.1 и, вероятно, содержит последнюю версию прошивки MIUI 10. Доступны три модификации в таком соотношении внутренней и встроенной памяти: 2/16 ГБ, 3 / 32 ГБ и 4/64 ГБ. Встроенное хранилище можно расширить с помощью microSD.

Xiaomi Redmi 6 Pro
Цена Xiaomi Redmi 6 Pro пока неизвестна

Redmi 6 Pro оснащен основной двойной камерой с сенсорами с разрешением 12 и 5 МП. Фронтальная камера имеет 5 МП.

Аккумулятор смартфона имеет емкость 4000 мач.

Он поступит в продажу в 5 цветовых вариантах: черном, красном, голубом и двух оттенках золотистого. Сколько будет стоить новинка – пока неизвестно.

Xiaomi Redmi 6 Pro
Смартфон можно приобрести в 5 цветах

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Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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