В сети появились фото нового 6,5-дюймового iPhone X
После публикации рендеров нового "доступного" 6,1-дюймового iPhone авторитетный инсайдер опубликовал видео с демонстрацией самого большого "яблочного" смартфона, который выйдет уже в этом году. Устройство получит узнаваемый безрамочный дизайн и все топовые функции.
Об этом сообщает mysmartprice.
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В сентябре ожидается выход сразу трех новых iPhone: 5,8-дюймового, который придет на смену нынешнему iPhone X, недорогой iPhone с диагональю 6,1 дюйма и одной основной камерой, и огромная 6,5-дюймовая модель. Именно последний аппарат представлен на новом видео.
Новый iPhone X показали на рендерах
Как видно, смартфон получит тот же дизайн с вырезом в экране и двойной вертикальной камерой, как и в прошлогоднем iPhone X.
Стоит отметить, что рендеры от OnLeaks часто подтверждаются официально. Более того, несколько источников подтвердили такой дизайн трех новых смартфонов от Apple.
Промо-ролик 6,5-дюймового iPhone X – смотрите видео
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