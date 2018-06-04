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В сети появились фото нового 6,5-дюймового iPhone X

45 Читати новину українською
В сети появились фото нового 6,5-дюймового iPhone X
В сети появились фото нового 6,5-дюймового iPhone X / Фото из свободных источников

После публикации рендеров нового "доступного" 6,1-дюймового iPhone авторитетный инсайдер опубликовал видео с демонстрацией самого большого "яблочного" смартфона, который выйдет уже в этом году. Устройство получит узнаваемый безрамочный дизайн и все топовые функции.

Об этом сообщает mysmartprice.

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В сентябре ожидается выход сразу трех новых iPhone: 5,8-дюймового, который придет на смену нынешнему iPhone X, недорогой iPhone с диагональю 6,1 дюйма и одной основной камерой, и огромная 6,5-дюймовая модель. Именно последний аппарат представлен на новом видео.

iPhone X
Новый iPhone X показали на рендерах

Как видно, смартфон получит тот же дизайн с вырезом в экране и двойной вертикальной камерой, как и в прошлогоднем iPhone X.

Стоит отметить, что рендеры от OnLeaks часто подтверждаются официально. Более того, несколько источников подтвердили такой дизайн трех новых смартфонов от Apple.

Промо-ролик 6,5-дюймового iPhone X – смотрите видео

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Теги: Техно Apple iPhone Смартфоны
Источник: 24 Канал
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