В сети появились фото нового смартфона Moto G6

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA заметили новый смартфон Moto G6, который производитель пока не представил официально.

Сообщает портал ferra.ru.

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На TENAA выложили живые фотографии Moto G6. Как видно на фото, Motorola осталась верна собственному дизайну с круглым модулем основной камеры и сканером отпечатков пальцев на передней панели.



В сети появились фото Moto G6

Согласно более ранним утечкам, Moto G6 получил 5,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), двойной основной модуль камеры 12+ 5 мегапикселей, фронтальную камеру на 16 мегапикселей.

Аппаратной основой Moto G6 стал 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3 или 4 Гигабайта оперативной памяти и 32 или 64 Гигабайта встроенной флеш-памяти. Аккумулятор имеет емкость 3000 милиампер/часов. Смартфон работает под оболочкой Android 8.0 Oreo.

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Размеры девайса составляют: высота – 154,5 миллиметра, толщина – 72,2 миллиметра, ширина – 8,3 миллиметра.

Ориентировочная цена для Moto G6 – 240 долларов (около 6300 гривен).