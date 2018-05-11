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В сети появились фото патента нового гибкого смартфона от Motorola

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В сети появились фото патента нового гибкого смартфона от Motorola
В сети появились фото патента нового гибкого смартфона от Motorola / Фото из открытых источников

Компания Motorola Mobility с 2016 года занимается разработкой гибкого смартфона. Именно тогда подразделение подало патент на соответствующее устройство, которое только сейчас обнародовали. Инженеры Motorola также создали специальный функциональный чехол для такого гаджета.

Об этом сообщает Slash Gear.

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Гибкий смартфон от Motorola оснащен большим экраном, так что в разложенном состоянии им можно будет пользоваться как планшетом. В сложенном положении владелец гаджета получает традиционный смартфон с экраном спереди и сзади.

Motorola запатентувала гнучкий смартфон
Motorola запатентовала гибкий смартфон

Специальный чехол, разработанный для гибкого устройства, не только позволит защитить его от внешних повреждений, но и выступает в качестве подставки, а также служит для беспроводной зарядки.

Стоит отметить, что компания Lenovo, которая владеет мобильным подразделением Motorola, еще в 2016 году показала рабочие прототипы гибкого смартфона и планшета.

Теги: Техно Смартфоны Motorola
Источник: 24 Канал
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