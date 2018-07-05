В сети появились фото привлекательной ринг-герл боя Усик – Гассиев

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик (14-0, 11 КО) проведет бой против обладателя титулов IBF и WBA Мурата Гассиева (26-0-0, 19 KO), который пройдет 21 июля в Москве в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Победитель боя получит четыре пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и кубок Мохаммеда Али.

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За две недели до матча организаторы Суперсерии объявили, кто будет анонсировать раунды предстоящего поединка. Как выяснилось, это будет 25-летняя ринг-герл из Манчестера Габриэль Тейлор.

25-летняя уроженка города Манчестер является профессиональной танцовщицей, а на ринге работает с 18 лет.