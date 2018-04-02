В сети появились фото смартфонов новой линейки Meizu 15

В китайской базе данных TENAA появились сразу три новых смартфона "юбилейной" линейки Meizu 15. Телефоны еще не были официально представлены.

Об этом сообщает ресурс itc.ua.

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Крупнейший представитель тройки Meizu 15 Plus (M891Q) получил экран с диагональю 5,95 дюйма и батарею на 3430 мылыампер часов. Размеры смартфона: высота – 153,8 миллиметра, ширина – 78,25 миллиметра, толщина – 7,25 миллиметра.

Судя по изображениям, у смартфона двойная основная камера с вертикальным расположением модулей, размещенная по центру верхней части задней панели.

Экран имеет узкие боковые рамки, однако верхние и нижние рамки экрана несколько шире. Там разместилась фронтальная камера и основная кнопка со сканером отпечатков пальцев.

Фото Meizu 15 Plus (M891Q)

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Базовая модель Meizu 15 (M881M) оснащена более компактным экраном на 5,46 дюйма, батареей на 2940 миллиампер часов и имеет размеры: высота – 143 миллиметра, ширина – 72 миллиметра, толщина – 7,25 миллиметра. Дизайн этого смартфона полностью идентичен предыдущей модели с учетом более компактных размеров.

Фото Meizu 15 (M881M)

Младшая модель линейки Meizu 15 Lite (M871Q) получила такой же 5,46-дюймовый экран (но может оказаться, что с меньшим разрешением), что и базовая Meizu 15, однако габариты и батарея у нее немного больше. Размеры: высота – 143,62 миллиметра, ширина – 72,38 миллиметра, толщина – 7,5 миллиметра. Аккумулятор смартфона имеет объем 3050 миллиампер часов. На задней панели размещена всего одна основная камера со вспышкой, передняя панель идентична двум другим смартфонам пятнадцатой линейки.

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Фото Meizu 15 Lite (M871Q)

Официально дата анонса смартфонов Meizu 15 еще не называлась, но по слухам мероприятие должно пройти до конца весны текущего года.