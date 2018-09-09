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В сети появились характеристики смартфона Xiaomi Youth Mi8

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Xiaomi Mi8
Xiaomi Mi8 / Фото из свободных источников

В базе данных китайского телекоммуникационного агентства TENAA появился новый смартфон компании Xiaomi. Регулятор раскрыл не только внешний вид, но и некоторые технические характеристики устройства.

Об этом сообщает Mysmartprice.

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Судя по имеющейся информации, это еще одна версия флагманского Xiaomi Mi8, известная из утечек как Mi8 Youth. Кроме того, китайские магазины уже объявили цену данной модели.

Xiaomi Mi8 Youth
Xiaomi Mi8 Youth получит 6,26-дюймовый дисплей

На представленных изображениях сложно сказать, есть ли у Xiaomi Mi8 Youth вырез в экране или какого размера у него рамки. Зато сзади мы видим горизонтально расположенную двойную камеру и сканер отпечатков пальцев. Габариты устройства – 156,4 х 75,8 х 7,5 миллиметра, а вес – 169 граммов. Смартфон может быть доступен в таких цветах: черном, белом, золотом, розовом, розовом золоте, синем, красном, сером, серебристом, зеленом , сине-фиолетовом и фиолетово-золотом.

Xiaomi Mi8 Youth
Xiaomi Mi8 Youth получит двойную камеру

Известны характеристики Xiaomi Mi8 Youth:

  1. 6,26-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 2280 х 1080 пикселей;
  2. 8-ядерный процессор Snapdragon 710;
  3. 4/6 ГБ оперативной памяти;
  4. 64/128 ГБ встроенной памяти;
  5. Двойная основная камера с разрешением 12 Мп;
  6. Фронтальная камера с разрешением 24 Мп;
  7. Аккумулятор емкостью 3 250 миллиампер часов.

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Китайские магазины уже объявили цену на Xiaomi Mi8 Youth. Как и ожидалось, он будет стоить от 1 999 юаней (около 8 260 гривен). Презентация смартфона ожидается 18 – 19 сентября.

Xiaomi Mi8 Youth
Цена Xiaomi Mi8 Youth

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Теги: Китай Цены Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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