В сети появились эксклюзивные фото из захватывающего шутера Metro Exodus

В сети появились первые фото из пресс-релиза нового шутера от первого лица Metro Exodus. Стоит отметить, что игра с элементами сурвайвал-хоррора стала продолжением серии Metro от украинских разработчиков 4A Games.

Об этом сообщает Realist.

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Вчера, 22 мая, студия 4A Games и издательство Deep Silver устроили в Лондоне закрытую презентацию Metro Exodus. Жуpнaлиcтaм устроили екcкypcию по бункеру, который украсили пpедметами из вселенной Metro, и показали aктyaльний билд Metro Exodus.

Действие игры Metro Exodus разворачивается сразу после событий Metro: Last Light. Главный герой с группой выживших отправляются в путешествие на бронированном поезде далеко на восток, чтобы найти новое место для жизни. Metro Exodus – это третья игра из серии Metro, ее сюжет основан на романах Дмитрия Глуховского и является продолжением предыдущих частей игры и книги "Метро 2035".

Стоит отметить, что выход игры запланировали на начало 2019 года. Игру представят на Windows, PlayStation 4 и Xbox One.