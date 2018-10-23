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      В сети появились кадры с выпускного принца Уильяма и Кейт Миддлтон: волшебное видео

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      Принц Уильям и Кейт Миддлтон
      Принц Уильям и Кейт Миддлтон / koreaportal.com

      Общеизвестно, что принц Уильям встретил свою прелестную жену Кейт Миддлтон во время учебы в университете. Сеть очаровали кадры, как герцоги Кембриджские получали документы об окончании вуза.

      Внук Елизаветы II успешно получил образование в Университете Сент-Андрюса, что в Шотландии. Именно во время учебы он встретил свою жену Кейт Миддлтон, с которой сейчас счастливо воспитывает троих детей.

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      Нежные чувства принца Уильяма к его избраннице впоследствии экранизировали и показали, как пара построила прочные отношения. Однако в сеть попали еще и архивные кадры, когда в 2005 году влюбленные Уильям и Кейт получали дипломы об окончании университета. На церемонии присутствовали счастливые родственники принца Уильяма – Ее Величество Елизавета II с мужем Филиппом, принц Чарльз и герцогиня Камилла. Все с упоением следили за выпускником и не сдерживали своего счастья.

      Не менее воодушевленно они встретили и Кейт Миддлтон, которая вышла на сцену за документом. Принц Чарльз, вероятно, уже знал о чувствах его сына, ведь когда герцогиня Кембриджская появилась на церемонии, он не сдержал улыбки.

       

      Стоит отметить, что принц Уильям не спешил с женитьбой. Обручился внук Елизаветы II аж в 2010 году, поэтому в британских СМИ часто обидно называли Кейт Миддлтон "ждуньей", поскольку не верили, что пара когда-то создаст семью.


      Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Getty Images

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон
      Источник: 24 Канал
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