В сети появились неизвестные до сих пор фото легендарного Дэвида Боуи: удивительные кадры

Сеть покорили необычные снимки культового актера, музыканта и продюсера Дэвида Боуи. Кадры были созданы во время съемки фильма "Человек, который упал на Землю"

В 1976 году мир кинематографа взбудоражила кинолента "Человек, который упал на Землю". Фильм принес не только новые приемы в съемке, но и открыл талант легендарного рок-музыканта Дэвида Боуи. Именно в киноленте музыкант дебютировал как актер, сыграв главную роль пришельца с планеты, который попал на Землю в поисках воды.

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Чрезвычайная игра Дэвида Боуи покорила весь мир, а закулисные снимки напечатали в одной уникальной книге. Издательство Taschen опубликовала несколько фотографий, сделанных фотографом Дэвидом Джеймсом при создании фильма "Человек, который упал на Землю".

Призрачный, галлюцинаторные и с захватывающим главным персонажем в исполнении Дэвида Боуи, "Человек, который упал на Землю" Николаса Роуга, является культовой частью научной фантастики. В этой книге собрана большая коллекция портретов и закулисных фотографий фотографа Дэвида Джеймса, в том числе, потрясающие снимки Боуи в образе гуманоида Томаса Джерома Ньютона,

– рассказали авторы книги.



Девид Боуи (неизвестные кадры музыканта)

Сюрреалистическая съемка



Съемки фильма "Человек, который упал на Землю"

Фотосессия покойного Девиа Боуи



Дэвид Боуи



За кулисами съемок

Съемочная площадка "Человека, который упал на Землю"



Актерская игра Дэвида Боуи



"Человек, который упал на Землю "

Кто такой Дэвид Боуи?

Дэвид Боуи – британский рок-музыкант, композитор и актер, после 18 месяцев борьбы с раком печени умер 10 января 2016 года. Ему было 69 лет. На протяжении своей музыкальной карьеры альбомы Боуи разошлись тиражом более 136 миллионов экземпляров, а в 2003 году он стал вторым самым богатым музыкантом Великобритании после исполнителя Пола Маккартни. Его имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла в 1996 году, а 6 альбомов представлены в списке 500 лучших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone.