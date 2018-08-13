В сети появились неожиданные характеристика смартфона Google Pixel 3 XL

Блогер под ником Luchkov порадовал пользователей новой информации о смартфоне Google Pixel 3 XL. На этот раз в сети появился видеоролик, демонстрирующий дизайн устройства и работу Android 9.0 Pie, а также неожиданные характеристики дисплея новинки.

Об этом сообщает Phone Arena.

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На видео показана версия смартфона с белой задней крышкой. Хорошо видно дисплей устройства с большим вырезом в духе iPhone X. Диагональ экрана оказалась сюрпризом для пользователей и составила 6,7 дюйма, хотя речь шла о меньшей цифре в 6,2 дюйма. Разрешение экрана – 2960 х 1440 пикселей, плотность пикселей - 494 ppi.

Другие спецификации подтвердили предыдущие истоки: под "капотом" Pixel 3 XL разместился флагманский процессор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 64 ГБ и аккумулятор емкостью 3430 миллиампер часов. Разрешение сенсоров камеры – 12 и 8 мегапикселей.

Обзор прототипа Google Pixel 3 XL – смотрите видео

Блогер также отметил, что к нему в руки попала тестовая версия смартфона, и до старта продаж дизайн и технические характеристики могут быть изменены. Релиз устройства намечен на 4 октября 2018 года.

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