В сети появились новые детали о мобильных процессорах Intel Whiskey Lake-U

До конца года корпорация Intel планирует расширить ассортимент не только настольных, но и мобильных процессоров, добавив в их перечень чипы Whiskey Lake-U. Первыми представителями нового семейства мобильных CPU должны стать Core i5-8265U и Core i7-8565U, которые недавно удалось обнаружить в базах данных бенчмарков.

Об этом сообщает ComputerBase.

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Процессоры Intel Whiskey Lake-U изготавливаются по улучшенному 14-нанометровому техпроцессу (14-нм ++), имеют в своем распоряжении четыре физических ядра с поддержкой многопоточности и призваны стать заменой чипам Kaby Lake Refresh, которые дебютировали в прошлом году. Графическое ядро новинок, как ожидается, станет прямым аналогом UHD Graphics 620 и не будет иметь в своем распоряжении буферную память eDRAM.

Характеристики процессора Intel Core i7-8565U

Что касается рабочих частот, то Intel Core i5-8265U функционирует на скорости от 1,6 до 3,9 ГГц в режиме Turbo Boost, тогда как старший Core i7-8565U характеризуется номинальной частотой в 1,8 ГГц, а его наиболее нагруженное ядро способно разгоняться вплоть до 4,6 ГГц.

Испытания новых процессоров Intel Whiskey Lake-U

Для сравнения, флагман семейства Kaby Lake-R – Core i7-8650U работает на частотах от 1,9 до 4,2 ГГц. Номинальный теплопакет чипов Whiskey Lake-U должен составить 15 Вт, как и у их предшественников.

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