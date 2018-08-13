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Компания Oppo официально представила смартфон R17: характеристики и цена

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В сети появились новые детали о смартфонах Oppo R17 и R17 Pro
В сети появились новые детали о смартфонах Oppo R17 и R17 Pro / Фото из свободных источников

Ранее изображения новых смартфонов Oppo R17 и R17 Pro были замечены на сайте TENAA. Если тизеры не фейк, то версия Pro сможет похвастаться тройной основной камерой, как в Huawei P20 Pro. А сегодня, 13 августа, китайский производитель официально представил новинку под названием Oppo R17.

Об этом сообщает Mysmartprice.

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Oppo R17 оборудовали 6,4-дюймовым дисплеем с небольшим вырезом для фронтальной камеры в форме капли. По информации производителя, экран устройства занимает 91,5% всей передней панели. При этом под стеклом также встроили сканер отпечатков пальцев. Также известно, что задняя панель смартфона изготовлена из стекла.

 

Промо-зображення смартфона Oppo R17

Промо-изображение смартфона Oppo R17

Компания Oppo не разглашает модель чипсета, на котором работает новинка, известно лишь, что в R17 встроили 10-нанометровый процессор. Эксперты предполагают, что речь идет о новом Snapdragon 670, ранее также сообщалось, что сердцем нового смартфона может стать Snapdragon 710.

Oppo R17  
O ppo R17 получил 6,4-дюймовый безрамочный экран

Кроме того, Oppo R17 получил 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ внутреннего хранилища, 25-мегапиксельную основную камеру с искусственным интеллектом и дополнительный фотомодуль, скорее всего, для создания эффекта боке. Емкость аккумулятора устройства составляет 3 500 миллиампер часов, поддерживается быстрая зарядка. В качестве операционной системы используется ColorOS 5.2 на базе Android 8.1 Oreo. А габариты новинки составляют 157,5 х 74,9 х 7,5 миллиметра.

Oppo R17

Oppo R17 будет доступен в двух цветовых решениях

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Дата появления Oppo R17 на прилавках пока не сообщается. По слухам, устройство дебютирует 23 августа по цене около 435 долларов (около 11 515 гривен). На выбор будут доступны синий и фиолетовый цвета корпуса с эффектом градиента.

Oppo R17

Oppo R17 имеет элегантный вырез в дисплее

Кроме того, с недавних утечек удалось узнать, что Oppo R17 будет иметь также версию Pro, которая может получить чипсет Snapdragon 845 и до 10 ГБ оперативной памяти.

Oppo R17 Pro

Oppo R17 Pro получит интересный дизан и тройную основную камеру

Ранее также сообщалось, что Oppo R17 и R17 Pro могут презентовать в конце августа, поэтому остается ожидать анонс более мощной версии устройства.

Презентация Oppo R17 – смотрите видео

 

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Теги: Смартфоны Техно Цены Китай
Источник: 24 Канал
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