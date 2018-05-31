В сети появились новые фото корпуса iPhone SE 2

В сети опубликовали три фотографии, на которых якобы изображен корпус нового iPhone 2 SE и оповещение о доступных обновлениях новинки до iOS 12.

Об этом сообщает 4pda.

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Стоит отметить, что все фотографии сделаны с помощью графических редакторов, а в описании iOS 12 и вовсе упоминается не анонсируемый смартфон, чего раньше не случалось.



Вероятные фото корпуса iPhone SE 2​

Источник не раскрывает, по какой причине ему стала доступна операционная система, которую представят 4 июня на специальном мероприятии WWDC 2018. Как сказано в описании, iOS 12 приносит новый дизайн и содержит ряд свежих функций, в том числе долгожданную темную тему, новый интерфейс уведомлений, Always -On Display, новый центр управления, обновленные анимодзи для iPhone X и iPhone SE 2.



Обновление смартфона iPhone SE 2 до iOS 12

Все представленные фото выше не более чем фейк. В следующий понедельник компания Apple анонсирует ряд новинок, среди которых самыми ожидаемыми остаются iOS 12, macOS и некоторые аппаратные решения.