В сети появились первые фото могилы Кобзона

В сети опубликовали первые фото могилы росссийского и советского певца, депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона, который умер 30 августа на 81-м году жизни.

Соответствующие фото опубликовало издание "Московский комсомолец".

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30 августа, стало известно, что на 81 году жизни умер Иосиф Кобзон – советский и российский певец и депутат Госдумы. Артист поддерживал аннексию Крыма и российскую агрессию на Донбассе. Последние 14 лет он боролся с онкологическим заболеванием.

2 сентября, в Москве состоялась церемония прощания с Кобзоном, после которой артиста похоронили на Востряковском кладбище рядом с могилой его матери.

Отмечается, что на кладбище ввели "спецрежим" и на похороны пускали только по пропускам. Однако, после того, как поклонники певца начали возмущаться, к могиле начали пропускать всех желающих.



Могила Иосифа Кобзона



Иосифа Кобзона похоронили в Москве