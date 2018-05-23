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В сети появились живые фото флагманского смартфона Xiaomi Mi 8

107 Читати новину українською
Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 8 / prostotech.com

Реальные фото флагманского смартфона от Xiaomi Mi 8 недавно появились в сети. Как свидетельствуют снимки, новинка тоже будет иметь островок на дисплее как у Iphone Х.

Об этом пишет prostotech.com.

Задняя панель, как свидетельствуют фото, прозрачная, изготовлена из стекла.

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Также можно заметить чипсет Snapdragon на материнской плате, на нем был напечатан логотип Qualcomm. Устройство оснащено вертикальной двойной камерой, размещенной на задней панели в верхнем левом углу.

Xiaomi Mi 8
Реальные фото Xiaomi Mi 8

Также, согласно данным инсайдеров, Mi 8 будет иметь 6,01-дюймовый OLED-дисплей с 3D-распознаванием лица. Устройство будет работать на аккумуляторе 4000 мА/ч. Стеклянная панель может также означать, что Mi 8 будет поддерживать функцию беспроводной зарядки. Есть предположение, что устройство будет поставляться с дисплеем сканера отпечатков пальцев.

Напомним, Xiaomi Mi 8 официально представят 31 мая в китайском городе Шэньчжэнь. Выход флагманского смартфона Mi8 бу приурочен к 8-летию Xiaomi.

Xiaomi Mi 8: видео

 

Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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