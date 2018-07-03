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В сети появилось видео, на котором Позитив из "Время и Стекло" едва не погиб на съемках клипа

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Позитив из "Время и Стекло" чуть не погиб на съемках клипа
Позитив из "Время и Стекло" чуть не погиб на съемках клипа / Скриншот из видео

Украинская группа "Время и Стекло" в мае этого года выпустила горячий видеоклип на песню "Е,Бой", которую прослушали почти 20 миллионов пользователей. Однако только сейчас стало известно, что во время съемок ролика исполнитель Позитив получил серьезные травмы.

Группа "Время и Стекло" только сейчас делится с поклонниками бекстейджем клипа на песню "Е, Бой". В момент, когда участник группы Позитив должен проехаться на мотоцикле по Парковому мосту в Киеве, он не справился с управлением и выпал из транспортного средства.

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"Друзья, можно было умереть и поздравить Avicii, царство ему небесное. Но, у меня хорошие ангелы-хранители, огромное спасибо. Самое главное, что в жизни должно происходить все. Падения, взлеты", – шокировал своих поклонников Позитив.

 

Благодаря удачному гриму и сохранению антуража, певец продолжил съемки с пластырем на носу, на что даже не обратили внимание поклонники группы.

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка
Источник: 24 Канал
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