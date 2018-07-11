В сети появилось жуткое видео ДТП с участием Джорджа Клуни

Популярный актер Джордж Клуни попал в ужасную аварию в Италии. Сейчас появилось жуткое видео с камер наблюдения, на котором видно момент столкновения.

Известно, что авария произошла во вторник, 10 июля. Мопед Джорджа Клуни столкнулся на дороге с машиной Mercedes. По информации западных СМИ, актер получил многочисленные травмы ноги, руки и таза. Через несколько часов обследований Джорджа Клуни выписали из больницы.

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В сети появилось жуткое видео, на котором зафиксирован момент ДТП. На кадрах видно, что Джордж Клуни ехал один на мопеде. Черный Mercedes выехал на встречную полосу, чтобы совершить маневр, не пропустив транспорт знаменитости. Поэтому актер врезался в лобовое стекло авто и упал на асфальт.

Голливудский актер Джордж Клуни попал в аварию

К раненому Джорджу Клуни сразу подбежали очевидцы, которые и вызвали медиков. Актера срочно доставили в клинику города Ольбия, однако за несколько часов выписали из больницы.

Джордж Клуни попал в жуткое ДТП

Смотрите видео с места аварии с участием Джорджа Клуни (видео содержит жуткие кадры):

Напомним, что Джордж и Амаль Клуни проживают на итальянском острове Сардиния вместе со своими детьми-двойняшками. Там семья пробудет как минимум до конца лета. Причиной этого является участие Джорджа Клуни в съемках мини-сериала "Catch 22".