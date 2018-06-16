В сети появился анонс 8 сезона сериала "Форс-мажоры" без Меган Маркл: видео

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась от съемок одного из самых популярных проектов, в котором она принимала участие – сериале "Форс-мажоры".

Как известно, 8 сезон известного комедийно-драматического сериала "Форс-мажоры" представят 18 июля. В сети уже появился трейлер, который за несколько дней посмотрели более 100 тысячи пользователей сети.

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История талантливых юристов, испытываемых различные профессиональные и жизненные трудности, покорила весь мир. Поэтому поклонники с нетерпением ожидают продолжения "Форс-мажоров". Однако, согласно официальному анонсу, в киноленте состоятся немалые изменения. В частности, в кадре не появится одна из героинь – Рейчел, которую сыграла Меган Маркл. В то же время в сериале дебютирует Кэтрин Хейгл, которая превратится в амбициозного адвоката Саманту Уилер.

Меган Маркл и Патрик Джей Адамс в сериале "Форс-мажоры"

В 8 сезоне "Форс-мажоров" главный герой Майк руководит собственной юридической фирмой в Сиэтле. Пока неизвестно, как сценаристы объяснили отсутствие его любимой Рейчел, однако мужчина будет справляться со всеми проблемами компании самостоятельно. В то же время игра никогда не останавливается, поэтому Харви, Донна, Луис и Роберт готовятся к новому "бою" на юридическом поле.

Трейлер 8 сезона сериала "Форс-мажоры" (смотрите видео):