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В сети появился обзор еще не анонсированного Xiaomi Mi A2

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Xiaomi Mi A2
Xiaomi Mi A2 / Фото из свободных источников

В сети опубликовали 11-минутный обзор прототипа еще не анонсированного смартфона Xiaomi Mi A2. Ролик быстро удалили, однако изображение устройства и некоторые подробности о нем все же остались.

Об этом сообщает Gizchina.

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Как и в случае с Xiaomi Mi A1, главной особенностью новинки должна стать чистая версия Android от Google вместо фирменной прошивки MIUI.

Скріншот з відео-огляду прототипу Xiaomi Mi A2

Скриншот с видео-обзора прототипа Xiaomi Mi A2

Как Mi A1 был полной копией Mi5X, так и Mi A2 является переработанной версией Mi6X. У смартфона 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+. Аппаратной платформой выступает 8-ядерный процессор Snapdragon 660. Также в нем установлены двойная основная камера с модулями на 12 и 20 Мп, а также 20-мегапиксельная фронталка.

Стоит отметить, что, вероятно, анонса Mi A2 стоит ждать ближе к осени – через год после выхода Mi A1.

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Теги: Xiaomi Техно Смартфоны Китай
Источник: 24 Канал
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