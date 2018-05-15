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В сети появился первый трейлер фильма о группе Queen: видео

82 Читати новину українською
группа Queen
группа Queen / Фото из свободных источников

Вышел первый трейлер фильма "Богемская рапсодия", который посвящен группе Queen и вокалисту Фредди Меркьюри.

В фильме будет показана история группы Queen от ее основания до выступления на концерте Live Aid в 1985 году. Ролик опубликовала студия 20th Century Fox на своем YouTube-канале.

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Солист группы Фредди Меркьюри

Главную роль в картине исполнил американский актер египетского происхождения Рами Малек. Он известен по роли хакера Эллиота Алдерсона в сериале "Мистер Робот". В роли барабанщика Роджера Тейлора снялся Бен Харди ("Люди Икс: Апокалипсис"), а в роли гитариста Брайана Мэя – Гвилим. Кроме того, Джозеф Маццелло перевоплотился в басиста Джона Дикона.

Стоит добавить, что режиссером "Богемской рапсодии" сначала был Брайан Сингер, но в конце 2017 года его уволили из-за конфликтов с актерами. Фильм доснимал режиссер Декстер Флетчер.

Премьера фильма запланирована на начало ноября 2018 года.

Смотрите трейлер к фильму "Богемская рапсодия":

 

Теги: LifeStyle Кино Музыка
Источник: 24 Канал
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