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В сети появился тизер нового абсолютно безрамочного смартфона от Lenovo

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Lenovo выпустит безрамочный смартфон
Lenovo выпустит безрамочный смартфон / Фото из открытых источников

Сегодня, 9 мая, компания Lenovo опубликовала тизер нового безрамочного смартфона компании. Правда, на фото показали только часть девайса.

Об этом говорится на сайте Andro News.

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В свое время компания Lenovo стремилась "догнать и перегнать", и стоит отметить, что это ей успешно удавалось. Китайцы даже приобрели мобильное подразделение Motorola, чтобы получить больше денег с продаж именитого бренда. Однако они не смогли повторить успех Motorola и вынуждены были выпускать смартфоны с собственным логотипом.

Стоит отметить, что корпорация не имеет большого количества желающих покупать устройства, поэтому она нашла другой выход – создать что-то трендовое с заявкой на рекордность характеристик.

Тизер нового смартфону від Lenovo

Тизер нового смартфона от Lenovo

В опубликованном новом тизере китайской компании видно, что Lenovo планирует выпустить абсолютно безрамочный смартфон. Правда, на фото видна лишь часть нового девайса, поэтому судить окончательно, что новинка абсолютно не будет иметь рамок, нельзя. Смартфон чем-то напоминает Xiaomi Mi Mix 2 и пока точно не понятно, или производитель обыграл фронтальную камеру и разговорный динамик. Возможно, он взял на вооружение идею с выдвижной камерой, как в случае с Vivo Apex.

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Пока нет никакой ясности о начинке будущего творения от Lenovo, да и в самом тизере только намеки. Представить новинку компания может уже 14 июня.

Теги: Китай Техно Смартфоны Lenovo
Источник: 24 Канал
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