В сети появился трейлер фильма о борьбе Украины против агрессии Кремля

Опубликован первый трейлер украинской военной драмы "Черкассы", которая основана на реальных событиях. В фильме, в частности, рассказывается о том, что происходило в 2014 году во время аннексии Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

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"Четыре года назад тральщик "Черкассы" был единственным из тринадцати кораблей, которому удалось удержать украинский флаг на своей мачте на озере Донузлав, во время аннексии Крыма. В течение трех недель экипаж судна достойно держал оборону, мужественно сопротивлялся, отражая атаки войск РФ", – комментируют в ведомстве.

Режиссером фильма выступил черкащанин Тимур Ященко, а его консультантом был реальный командир тральщика "Черкассы", почетный гражданин города Черкассы, Юрий Федаш. Кроме того, в актерский состав вошли моряки, которые держали оборону на корабле весной 2014-го года.

В Украине фильм "Черкассы" будет полезно посмотреть тем, кто любит кричать: "Сдали Крым", "Там никто ничего не делал". Чтобы эти скептики увидели, как, прикрываясь женщинами и детьми, "зеленые человечки" захватывали воинские части. Об этих моментах российская пропаганда не упоминает, но так было на самом деле. Я убежден, что благодаря ВМС мы сейчас Украина. Если бы мы тогда начали стрелять, то неизвестно, где была бы государственная граница Украины. Тогда по всей длине нашей границы стояло стотысячное войско россиян,

– отмечает Юрий Федаш.

Съемки фильма проходили при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и ВМС ВС Украины в Очакове, Одессе и небольшом селе Черниговской области. Кино уже снято и смонтировано, а идет работа над постпродакшеном и сведением звука.

Заметим, что над саундтреком к ленте "Черкассы" работают Катя Чили и Антон Байбаков.

"Я очень хотел бы, чтобы фильм "Черкассы" стал для украинцев еще одним ярким доказательством несокрушимости духа украинских воинов-патриотов, которые в сложное для нашей страны время оказались в эпицентре противостояния. И мне очень приятно, что этой осенью в кинотеатрах будет целый парад качественных патриотических лент от украинских режиссеров. Это свидетельство того, что наше кино живет и активно развивается", – отметил глава Госкино Филипп Ильенко.



Трейлер фильма "Черкассы": видео

Добавим, премьеру военной драмы "Черкассы" запланировали на август 2018 года.

"Сегодня вышел трейлер украинского фильма "Черкассы". Государство выделило 17 миллионов гривен на создание ленты. Наше правительство всегда поддерживает украинское кино. Премьера запланирована на август 2018 года. Будем ждать", – написал украинский премьер Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.