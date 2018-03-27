02:02
28 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-3°C
1°C -4°C
  • четверг
    0°C -7°C
  • пятница
    4°C -6°C
  • суббота
    5°C 1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ярость высланных дипломатов. Опасная Красная Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 марта
Вести.UA. Промежуточная должность Парасюка. Конкурс не для слабонервных
Вєсті.UA
20:35, 27 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

В сети появился трейлер фильма о борьбе Украины против агрессии Кремля

31 Читати новину українською
Кадр из фильма
Кадр из фильма "Черкассы" / Скриншот из видео

Опубликован первый трейлер украинской военной драмы "Черкассы", которая основана на реальных событиях. В фильме, в частности, рассказывается о том, что происходило в 2014 году во время аннексии Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Читайте также: В Украине презентовали фильм о подвиге украинских моряков во время российской оккупации Крыма

"Четыре года назад тральщик "Черкассы" был единственным из тринадцати кораблей, которому удалось удержать украинский флаг на своей мачте на озере Донузлав, во время аннексии Крыма. В течение трех недель экипаж судна достойно держал оборону, мужественно сопротивлялся, отражая атаки войск РФ", – комментируют в ведомстве.

Режиссером фильма выступил черкащанин Тимур Ященко, а его консультантом был реальный командир тральщика "Черкассы", почетный гражданин города Черкассы, Юрий Федаш. Кроме того, в актерский состав вошли моряки, которые держали оборону на корабле весной 2014-го года.

В Украине фильм "Черкассы" будет полезно посмотреть тем, кто любит кричать: "Сдали Крым", "Там никто ничего не делал". Чтобы эти скептики увидели, как, прикрываясь женщинами и детьми, "зеленые человечки" захватывали воинские части. Об этих моментах российская пропаганда не упоминает, но так было на самом деле. Я убежден, что благодаря ВМС мы сейчас Украина. Если бы мы тогда начали стрелять, то неизвестно, где была бы государственная граница Украины. Тогда по всей длине нашей границы стояло стотысячное войско россиян,
– отмечает Юрий Федаш.

Съемки фильма проходили при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и ВМС ВС Украины в Очакове, Одессе и небольшом селе Черниговской области. Кино уже снято и смонтировано, а идет работа над постпродакшеном и сведением звука.

Заметим, что над саундтреком к ленте "Черкассы" работают Катя Чили и Антон Байбаков.

"Я очень хотел бы, чтобы фильм "Черкассы" стал для украинцев еще одним ярким доказательством несокрушимости духа украинских воинов-патриотов, которые в сложное для нашей страны время оказались в эпицентре противостояния. И мне очень приятно, что этой осенью в кинотеатрах будет целый парад качественных патриотических лент от украинских режиссеров. Это свидетельство того, что наше кино живет и активно развивается", – отметил глава Госкино Филипп Ильенко.

Трейлер фильма "Черкассы": видео

Добавим, премьеру военной драмы "Черкассы" запланировали на август 2018 года.

"Сегодня вышел трейлер украинского фильма "Черкассы". Государство выделило 17 миллионов гривен на создание ленты. Наше правительство всегда поддерживает украинское кино. Премьера запланирована на август 2018 года. Будем ждать", – написал украинский премьер Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Вооруженные Силы Украины LifeStyle Водный транспорт Аннексия Крыма Новости культуры Кино
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук