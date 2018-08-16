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В Сети появился трейлер фильма с Ратаковски в главной роли: видео

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Эмили Ратаковски и Спенсер Болдмен в фильме "Круиз"
Эмили Ратаковски и Спенсер Болдмен в фильме "Круиз" / Фото из открытых источников

В Сети появился первый трейлер мелодрамы Роберта Д. Сигела "Круиз", в которой снялась модель Ратаковски, а также актеры Спенсер Болдмен, Кэтрин Нардуччи и другие.

Режиссером фильма стал Роберт Д. Сигер, который известен по фильмам "Большой фанат" и "Рестлер", который получил премию "Золотой лев" на Венецианском кинофестивале и две номинации на "Оскар".

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Сюжет мелодрамы классический – история о хорошей девочке, которая встречает плохого парня.

емілі ратажковскі круїз

Эмили Ратаковски в фильме "Круиз"

Эмили Ратаковски играет студентку еврейского колледжа Джессику Вайнберг из хорошей семьи. В ее спокойную жизнь врывается молодой американец с итальянскими корнями Гио Фортунатто, которого играет Спенсер Болдмен.

емілі ратажковскі круїз

Эмили Ратаковски в фильме "Круиз"

Смотрите трейлер фильма "Круиз":

 

Теги: LifeStyle Мода Эмили Ратажковски Кино
Источник: 24 Канал
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