В Сети появился трейлер фильма с Ратаковски в главной роли: видео

Эмили Ратаковски и Спенсер Болдмен в фильме "Круиз" / Фото из открытых источников

В Сети появился первый трейлер мелодрамы Роберта Д. Сигела "Круиз", в которой снялась модель Ратаковски, а также актеры Спенсер Болдмен, Кэтрин Нардуччи и другие.