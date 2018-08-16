В Сети появился трейлер фильма с Ратаковски в главной роли: видео
В Сети появился первый трейлер мелодрамы Роберта Д. Сигела "Круиз", в которой снялась модель Ратаковски, а также актеры Спенсер Болдмен, Кэтрин Нардуччи и другие.
Режиссером фильма стал Роберт Д. Сигер, который известен по фильмам "Большой фанат" и "Рестлер", который получил премию "Золотой лев" на Венецианском кинофестивале и две номинации на "Оскар".
Читайте также: Актриса Риз Уизерспун показала своего двойника: фото
Сюжет мелодрамы классический – история о хорошей девочке, которая встречает плохого парня.
Эмили Ратаковски в фильме "Круиз"
Эмили Ратаковски играет студентку еврейского колледжа Джессику Вайнберг из хорошей семьи. В ее спокойную жизнь врывается молодой американец с итальянскими корнями Гио Фортунатто, которого играет Спенсер Болдмен.
Эмили Ратаковски в фильме "Круиз"
Смотрите трейлер фильма "Круиз":