В сети появился трейлер комедии "Начни сначала" с Дженнифер Лопес: видео
Сторонники Дженнифер Лопес вскоре смогут насладиться прекрасной американской комедией о достижении успеха. В сети уже появился трейлер фильма "Начни сначала".
Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес вернулась на телеэкраны. Звезда сыграла главную роль в комедийном и мотивационном фильме "Начни сначала".
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Кинолента рассказывает историю девушки Майи, которая имеет руководящую должность в одной из сети магазинов Нью-Йорка. Однако своим занятием она совсем не довольна. Майя решает трудоустроиться в известной своими фешенебельными магазинами Мэдисон-авеню. И только сообразительность и целеустремленность могут помочь ей скрыть отсутствие диплома.
Эта история вдохновит каждую женщину на создание чего-то большего, а также научит не ограничивать себя в мечтах,
– рассказала Дженнифер Лопес.
Сейчас сеть покоряет трейлер фильма "Начни сначала". Премьера фильма в Украине состоится 22 ноября 2018 года.
Смотрите трейлер фильма "Начни сначала" (видео):
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