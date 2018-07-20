В сети появился трейлер комедии "Начни сначала" с Дженнифер Лопес: видео

Сторонники Дженнифер Лопес вскоре смогут насладиться прекрасной американской комедией о достижении успеха. В сети уже появился трейлер фильма "Начни сначала".

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес вернулась на телеэкраны. Звезда сыграла главную роль в комедийном и мотивационном фильме "Начни сначала".

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Кинолента рассказывает историю девушки Майи, которая имеет руководящую должность в одной из сети магазинов Нью-Йорка. Однако своим занятием она совсем не довольна. Майя решает трудоустроиться в известной своими фешенебельными магазинами Мэдисон-авеню. И только сообразительность и целеустремленность могут помочь ей скрыть отсутствие диплома.

Эта история вдохновит каждую женщину на создание чего-то большего, а также научит не ограничивать себя в мечтах,

– рассказала Дженнифер Лопес.

Сейчас сеть покоряет трейлер фильма "Начни сначала". Премьера фильма в Украине состоится 22 ноября 2018 года.



Смотрите трейлер фильма "Начни сначала" (видео):