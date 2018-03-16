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В сети показали, как может выглядеть iPhone SE 2: видео

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В сети появилось видео с iPhone SE 2
В сети появилось видео с iPhone SE 2 / Фото из открытых источников

Китайская компания выложила в Youtube видео, на котором можно увидеть смартфон, который очень напоминает следующее поколение линейки SE.

В 2018 году компания Apple представит три новых iPhone. Один из них должен стать идейным наследником iPhone SE — мощного 4-дюймового смартфона. Китайский сайт Macotakara, публикующий всевозможные утечки, разместил видео, которое, по заверениям авторов, демонстрирует новый iPhone SE.

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Образец, который фигурирует в видео, очень напоминает iPhone X: в нем также установлена ​​функция Face ID и двойная камера с вертикальной ориентацией. На видео протестовали смартфон и показали основное меню устройства. Корпус предполагаемого iPhone SE 2 имеет металлические грани, которыми отличался телефон первого поколения.

Стоит добавить, что сайт Macotakara опубликовал неофициальный видео и может представлять только умело собранную подделку. Но этот сайт имеет хорошую репутацию: ранее он предположил, что Apple откажется от разъема для наушников, поэтому представленный смартфон может оказаться реальной моделью. О планах обновления линейки SE сообщало несколько аналитических компаний, включая KGI Securities.

Смотрите видео iPhone SE 2

Теги: LifeStyle Техно iPhone Apple смартфон
Источник: Naked-science
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